“Un viaggiatore impertinente”: il Coronavirus spiegato ai bambini per insegnar loro a lavarsi spesso le mani

Circola sul web, e in molte chat di genitori, in questi giorni alle prese con l’equilibristico tentativo di gestire lavoro e figli a casa da scuola, un simpatico ed utilissimo video pensato da un’insegnante, Serena, per spiegare con parole e immagini semplici ai bambini di ogni età “chi” è il Coronavirus di cui tanto sentono parlare i grandi, cosa fa e come evitare di diffonderlo.

Chi ha figli, soprattutto se piccoli, sa quanto sia complesso chiedere loro di lavarsi le mani spesso e accuratamente. Il video “Un viaggiatore impertinente”, realizzato da una delle insegnanti aderenti alla Rete Sbilf dell’Alto Friuli, prova proprio a chiarire ai più piccoli quanto sia importante starnutire nei fazzolettini usa e getta e poi lavarsi le mani, per non fornire “mezzi di trasporto” al “viaggiatore impertinente”. E lo fa con un linguaggio semplice e accattivante per i bambini, senza spaventarli ma rendendoli un po’ più consapevoli di cosa possono fare, anche loro, per limitare il dilagare del contagio.