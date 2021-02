Focolai familiari: mai così tanti contagi in una sola giornata a Riolo Terme: 18 persone positive al Covid

Continuano ad aumentare le positività riscontrate a Riolo Terme, la curva dei contagi punta in alto. Tutto è partito qualche giorno fa da poche positività riscontrate in alcune famiglie piuttosto numerose e presto si è trasformato in un vero e proprio focolaio. Anzi, più focolai, perchè le famiglie coinvolte sono tre.

“Purtroppo – scrive il sindaco di Riolo, Alfonso Nicolardi, su Facebook – la giornata odierna (ieri, per chi legge, n.d.r.) vede per il nostro comune, il numero massimo di nuovi casi positivi registrati in un solo giorno, dall’inizio della pandemia Covid-19. Sono ben 18 le positività comunicate oggi dall’AUSL, per il comune di Riolo Terme. Il contesto in cui si sono sviluppate così tante positività, è sostanzialmente l’ambito familiare”.

“Di queste persone infatti – prosegue -, 17 sono contatti diretti appartenenti a nuclei familiari di persone positive già individuate. Molte di loro si trovavano da parecchi giorni in isolamento domiciliare. Per 1 sola persona invece, è stato disposto il tampone di controllo dal Medico di Medicina Generale, al sorgere di sintomi compatibili con il Covid-19″.

Al momento, tutte e 18 queste persone sono in isolamento domiciliare. In particolare si tratta di 4 minorenni, 5 trentenni, un quarantenne, un cinquantenne, 4 sessantenni, 2 settantenni e una persona quasi novantenne.

“L’AUSL – conclude Nicolardi – ha programmato per martedì 23 febbraio nel pomeriggio, un tampone di controllo al Drive Through di Faenza, per gli studenti di 4A della Scuola Primaria e per quelli di 1A della Scuola Secondaria, classi già in DaD da ieri mattina. Appena possibile la scuola provvederà ad inviare i dettagli su modalità ed orari, direttamente alle famiglie degli alunni”.