Elio, Franco Losi e un libro "Uaired" con due alieni nell'Oltrepò, dove non succede mai niente...

Cosa accadrebbe se un gruppo di alieni invadesse pacificamente l’Oltrepò mescolandosi con la popolazione locale? C’è lo raccontano Elio e Franco Losi in “Uaired” , romanzo uscito per la casa editrice La Nave di Teseo. Elio e Losi sono stati ospiti ieri sera 23 maggio nell’area del Pavaglione di Lugo di ScrittuRa Festival, rassegna di letteratura e non solo che si svolge fra Ravenna e dintorni. Un incontro molto divertente, molto partecipato e applaudito in cui Elio non ha tradito le attese trovando nell’amico Franco Losi, professionista serissimo, un complice perfetto.

Ma andiamo con ordine. A conversare con la coppia di autori è il direttore della rassegna, Matteo Cavezzali che parte proprio dalla curiosa ambientazione della storia: quell’area indistinta e nebbiosa indicata appunto come Oltrepò. “Perché no? - risponde pronto Elio -. Il mondo è enorme e siccome a me piace provocare, ho pensato al luogo più improbabile per raccontare una storia di alieni. Io sono di Milano, lui (Losi, ndr) è di Piacenza, ci siamo incontrati a metà strada. E poi nell’Oltrepò non succede mai niente: il luogo si adattava bene a questa nostra provocazione”.

Quella dell’ambientazione una “scelta forte”, dice Elio, ma non l’unica di questo geniale romanzo. Nel libro, come per altro si evince già dal titolo, “tutti i termini di provenienza inglese vengono scritti all’italiana, così come vengono pronunciati”. Elio indugia in una esilarante e surreale spiegazione: “Del resto il water lo chiamiamo vater, nessuno di noi si sognerebbe di chiamarlo uoter, è vater è basta. Non è che lo chiamiamo così perché non sappiamo come si pronuncia, perché siamo ignoranti. Anzi, bisogna insistere su questa ignoranza: non capisco perché noi italiani dobbiamo pronunciare i termini inglesi con la pronuncia esatta quando gli americani non pronunciano bene le parole italiane. Cito spesso la storia del nome Condoleeza Rice. Lei si chiama così perché il padre era appassionato di opera lirica e aveva trovato un nome che, secondo lui, andava bene per sua figlia, ispirato appunto all’opera lirica: Condolcezza. Solo che, ovviamente, non sapendo pronunciarlo e soprattutto non sapendo come scriverlo, è andato all’anagrafe, e hanno scritto Condoleeza, non Condolcezza. Per di più gli americani non lo pronunciano Condoleza, ma lo pronunciano Condoliza, e io allora lo pronuncio vater”.

Altra “scelta forte”: gli Uaired non hanno gli occhioni di ET e neppure le antenne, “ma - assicura l’autore - sono esattamente uguali a noi, sono arrivati sulla terra migliaia di anni fa inserendosi sapientemente nei gruppi di umani sulla terra. Hanno però una caratteristica in più rispetto a noi: sono connessi, sono collegati in rete grazie a un organo che hanno nel loro cervello. Questo comporta tutta una serie di conseguenze, prima fra tutte quella che hanno una serie di conoscenze molto più raffinate rispetto a noi e ci battono a mani basse”.

Ma soprattutto rispetto ai mostruosi e cattivissimi alieni dei film americani, “nel loro Dna non esiste il gene dell’aggressività, gli Uaired sono buoni. Sono arrivati da un pianeta lontanissimo, quindi sono degli immigrati, buoni, buonisti che non fanno male a nessuno. Già questa è un’altra scelta forte”.

Come mai i due hanno deciso di mettersi insieme per scrivere un libro? Elio dà la sua versione dei fatti. “Io e Franco siamo amici da tantissimi anni. Siamo partiti da due punti apparentemente opposti: io faccio l’artista, lui fa lo scienziato. Lui ha il padre pittore e dentro di sè ha un artista inespresso. Io ho una laurea in ingegneria e sono un ingegnere inespresso. Ci siamo incontrati e ci siamo detti: facciamo qualcosa insieme. Perché poi ciascuno di noi ha raccolto qualche risultato importante nella propria vita: io ho fatto i film porno con Rocco Siffredi, ho fatto Sanremo. Lui no. Però ha fondato delle aziende e ha fatto un sacco di soldi, io no. Tutti e due siamo forti e ci siamo sempre detti: facciamo qualcosa insieme. Lui vorrebbe cantare ma canta malissimo, siccome siamo amici io gliel’ho detto in faccia, per cui ci siamo incontrati su un altro campo, che è questo. Ci siamo inventati in realtà un mondo che funziona. Il nostro obiettivo era quello di farne un film o una serie, comunque di ravanarci dentro, ci siamo accorti che tutti ci guardavano come se fossimo pazzi e allora abbiamo detto forse dobbiamo scriverci un libro. Ma in realtà l’obiettivo è stare insieme, fare una bella cosa insieme. E devo dire che fin qui ce l’abbiamo fatta”.

La parola passa a Franco Losi, che viene invitato in quanto scienziato vero della coppia, ad esprimersi sulla componente tecnologica del romanzo. “In realtà - spiega - più che parlare di tecnologia, abbiamo cercato di dare una nostra interpretazione alle cose. Con il digitale noi stiamo cambiando tutta la nostra società. Tendenzialmente il digitale rappresenta la soluzione ad un problema grandissimo: quello di un’umanità che continua a crescere in uno spazio limitato, un’umanità che va da tutte le parti fintanto che non trova la direzione giusta. Questo è il problema sul quale ci continuiamo ostinatamente a confrontare nella vita di tutti i giorni. Allora il digitale che cos’è? È quello strumento che ci consente di dematerializzare qualsiasi cosa, di togliere l’elemento materia e di risolvere tutti i problemi che la materia si porta appresso. L’esempio classico è quello del denaro: noi oggi non abbiamo in tasca delle pepite d’oro abbiamo dei Bit ma il valore che hanno è esattamente lo stesso. Questo sta cambiando radicalmente qualsiasi attività, fintanto che questa dematerializzazione come hanno fatto i Uaired non non arriva fino al corpo. Se voi notate il vero termine nuovo di internet è condivisione. Perché la condivisione è così importante? Perché in un contesto nel quale le risorse diventano sempre più scarse l’utilizzo esclusivo di quella risorsa man mano degrada”.

Interviene Elio: “Vedete che non sono balle, è uno scienziato. Ma semplicemente volevo chiudere l’intervento puntualizzando che Uaired non è esattamente un libro di fantascienza, racconta o meglio vorremmo raccontare una realtà vicina a noi. Fra 20, 30 anni se le cose andranno avanti a questa velocità caotica, forse accadranno buona parte delle cose che accadono in questo libro che a prima vista sembrano assurde, ma in realtà poi hanno come fondamenta tutta questa serie di ragionamenti che ci siamo fatti fra noi per anni”.

“Uaired - incalza Cavezzali - è un libro ottimista”. “Gli ingegneri - risponde Franco Losi - fanno dei progetti. Il mondo è così perché qualcuno lo ha voluto così. Lo stesso vale per il futuro: siamo noi a crearlo, non vedo pertanto il motivo di creare una cosa dove si sta da schifo. Dobbiamo vivere tutti insieme e gli Uaired sono buoni perché hanno questa consapevolezza e accettano la regola della convivenza”.

Cavezzali: “ I due protagonisti vi assomigliano abbastanza”. “Toni, scritto proprio così, con la ‘i’ finale - tiene a precisare Elio - è Gec, sono due ragazzi che hanno una trentina d’anni e che come molti trentenni di oggi non sanno bene ancora cosa fare. Ci siamo inventati una storia assurda, ad un certo punto c’è un cane che parla...”.

Losi sbotta, teme lo spoiler e guarda male Elio che abbozza una scusa : “Ho detto troppo”. Cavezzali svela un retroscena: “Hanno litigato per tutta la cena”. “La nostra - ammette Elio serafico - è una storia di odio e amore”. “È un po’ come le ciliegie- teorizza Losi riprendendosi la parola - una cazzata tira l’altra. L’ironia sta in questo: nel non vedere una situazione in modo troppo drammatico. Ci divertiamo a fare coglionate: abbiamo il vantaggio di vivere nella nebbia e ciascuno fa quello che vuole. Nella nebbia sei costretto ad andare di fantasia. L’Oltrepò è un luogo dai confini indefiniti, può arrivare anche alle Hawaii”.

La scrittura è un esercizio solitario, sottolinea Cavezzali. Com’è stato quindi scrivere un romanzo a quattro mani? “Quello della creatività di coppia è un meccanismo che conosco già - replica Elio che ripercorre brevemente fra l’ilarità generale l’esperienza creativa di quando era ancora con le Storie tese -. Il gioco è fra chi la spara più grossa”.

“Già, come nasce una storia di Elio?”, incalza il direttore di Scrittura Festival. Elio risponde facendo altri esempi di vita vissuta all’interno dello storico sodalizio. “Nel caso della vendetta del fantasma Formaggino – racconta parlando di una delle canzoni più note del gruppo - abbiamo preso la barzelletta più brutta è più longeva che esista: quella appunto del fantasma formaggino. La barzelletta termina con la frase: vieni e io ti spalmo sul panino. Noi ci siamo chiesti: chissà cosa è accaduto dopo? E ci siamo inventati uno sviluppo della storia. Poi tante altre volte ci siamo messi nelle condizioni più estreme. Chi conosce la canzone Abate cruento esaminatore? Abbiamo preso il dizionario e ci siamo detti: costruiamo una canzone sulle prime tre parole che troviamo. Allora ci siamo inventati la storia di uno che sogna di sognare. Dopo mi hanno detto che era la trama di una serie: ma noi lo abbiamo fatto prima. Bastardi gli americani”, chiosa Elio che con l’America, appunto, sembra avere un conto in sospeso.

Cavezzali cita “La terra dei cachi”, la famosissima canzone con la quale Elio e le Storie Tese arrivarono secondi al Festival di Sanremo, “l’unica vera canzone inno della nostra nazione”. “Ah, la terra dei cachi... In realtà quella lì – confessa Elio - è la prima canzone di Elio e le Storie tese su commissione. Ci hanno chiesto di andare al Festival e di provare a fare un pezzo e noi abbiamo pensato alla parodia della tipica canzone impegnata sanremese. Peccato che tutti l’abbiano interpretata come un nostro grande atto di accusa alla nazione. Secondo noi invece era scimmiottare tutti quelli che mettono in fila i difetti della nazione, tutte le ingiustizie. È andata così e quando mi fanno le interviste io mi guardo bene dal dire il contrario: l’Italia è veramente la terra dei cachi come abbiamo cantato noi quella volta”.

Il direttore di Scrittura Festival torna a parlare del libro: “ Questi Uaired sono venuti da un’altra parte, perche la situazione del loro pianeta non era più sostenibile. Sono arrivati qui e forse visto l’aria che tirava hanno cercato di fare in modo che nessuno si accorgesse di loro. Finché ad un certo punto...” Losi: “I Uaired in realtà hanno risolto i problemi di sopravvivenza del loro pianeta. Perché come dicevamo prima, con questa ghiandola che hanno in più possono scambiarsi i corpi con i cervelli, le identità con i corpi”.

Quella del sovraffollamento del mondo, è la sua convinzione per altro condivisa e condivisibile, è una tendenza ineluttabile. “Tutti i problemi che abbiamo dovranno tener conto del fatto che quello che abbiamo oggi domani sarà molto di meno. Quindi o allarghiamo il nostro perimetro o altrimenti ci ritroviamo a scannarci per cose che sono pochissime e che non servono più a nulla, che è poi quello più o meno che sta succedendo adesso tenendo conto del fatto importante che c‘è un problema di cultura legato all’informatica, all’educazione digitale. Il nostro Paese – prosegue - da questo punto di vista è rimasto un po’ indietro, perché la conoscenza digitale aiuta ad essere competitivi in un mondo che ormai è reale ma non viene considerato come tale. Faccio un esempio: si è dibattuto da matti sul tema delle fake news. Io, tanti anni fa in California, ho fatto un brevetto su un sistema abduttivo che non è una parolaccia, ma è un sistema per configurare le reti. Cosa significa abduttivo? Che tu esprimi un desiderio e la logica abduttiva crea quei fatti che ti consentono di verificare quell’evento che tu vuoi che accada. Noi lo facevamo con i computer. Dicevamo: collega il computer Franco a computer Elio e questo algoritmo generava i fatti che poi erano delle configurazioni di caratteri che servivano per fare comunicare i computer. L’abduzione ci consente in un mondo digitalizzato di potere creare dei fatti che ci fanno credere determinate cose. Ecco, le fake news sono sostanzialmente questa cosa. Cinquant’anni fa una fotografia era una prova. Oggi come prova fa ridere: ci sono migliaia di modi per camuffarla, contraffarla. È facilissimo oggi mascherare la realtà, perché è una realtà mascherata, digitalizzata. E allora la consapevolezza di questo ci aiuta nel gestire bene il discorso delle fake news. Noi abbiamo – sottolinea con convinzione - dato superpoteri a tutti. Elio e anch’io abbiamo lavorato una vita per potere avere della gente che ci ascoltasse. Oggi non è così. Oggi basta che uno voglia dire qualcosa, va al computer, prende lo smartphone e può parlare a milioni di persone. Immaginatevi quando eravamo piccoli a scuola c’era sempre la bambina più bruttina, oppure il bambino più sfigato che venivano presi in giro. Al massimo lo sputtanamento arrivava da una classe all’altra. Oggi posto una cosa così su Instagram o Facebook è quella persona viene uccisa. L’atto è lo stesso, ma è lo strumento che amplifica. Il problema drammatico oggi è che basta leggere tre post sui social è uno che non ha mai fatto niente in nessun settore diventa uno strafico”.

Losi è un fiume in piena, Elio lo interrompe: “Siamo arrivati in quel punto dell’incontro in cui comincio a vedere i volti attoniti di persone che non sanno più se sono all’interno del corpo o se stanno trasmigrando...” Nel siparietto si inserisce Cavezzali: “Fra l’altro prima di cominciare c’eravamo detti che visto che è un libro pieno di colpi di scena non diciamo troppe cose della trama, e mi sembra che ci stiamo riuscendo”.

“Sì, non abbiamo detto quasi niente tranne il cane che ci è scappato. Ma il cane - assicura Elio - non è niente”. L’incontro si avvia alla conclusione. “Ci sono cose - dice Cavezzali - per chi conosce la storia di Elio e le Storie tese che anche in questo libro ritornano: non si capisce se sono citazioni, tormentoni o ossessioni. Tra queste ci sono anche luoghi, personaggi. Ad esempio il Parco Sempione è una sorta di luogo feticcio”.

“Questa – risponde Elio - è un’ulteriore scelta consapevole. Abbiamo voluto fare una storia italiana, come Berlusconi. Una roba ambientata in Italia, nei luoghi che frequentiamo. Non abbiamo voluto fare niente di lontano, di esotico, perché volevamo raccontare noi”.

Infine l’ultima domanda. Cavezzali: “Elio, ti mancano le Storie tese?”. Elio: “No”.

A cura di Roberta Emiliani